Еврокомиссия улучшила прогноз по динамике ВВП России

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Евросоюз улучшил свои ожидания относительно динамики ВВП России в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз Еврокомиссии.

Так, в ЕС по итогам текущего года прогнозируют падение российской экономики на 0,9%, а не 3,2%, как ожидалось ранее. А в 2024 году экономику РФ и вовсе ждет рост – до 1,3%. До этого считалось, что в следующем году ВВП России вырастет только на 0,9%.

Ранее свой прогноз относительно ВВП РФ представил Международный валютный фонд. Из его анализа следует, что в 2023 году этот показатель вырастет на 0,7%, а в следующем году ускорит рост до 1,3%.

Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, российская экономика РФ уверенно восстанавливается, несмотря на санкции. Он напомнил, что эксперты прогнозировали серьезное падение ВВП РФ, однако в 2022 году спад составил всего 2,1%, что далеко от катастрофы.



Мишустин рассказал о снижении объема ВВП на 2,1% по итогам 2022 года