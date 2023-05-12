Банк России спрогнозировал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного

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Центральный банк России представил доклад о денежно-кредитной политике, в котором описал сценарий стабилизации экономики в ближайшие два года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ.

Согласно прогнозу ЦБ РФ, стартовавшие весной 2022 года тенденции изменений в экономике подойдут к концу в 2024 году. В прошлом году основой роста экономики была загрузка мощностей промышленности, а в этом ею является потребительский спрос.

Между тем в следующем году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции, отмечают эксперты.

Кроме того, в Банке России спрогнозировали рост ВВП России во II квартале 2023 года на 4,2% в годовом исчислении после спада в 2,3% в I квартале. Как следует из доклада ЦБ РФ, динамика ВВП стабилизируется на двухпроцентном поквартальном приросте до 2025 года. В последнем квартале текущего года также допускается небольшое снижение ВВП.

Что касается инфляции текущего квартала, то она прогнозируется в 3,6%. По данным ЦБ РФ, до конца 2023 года она будет медленно нарастать до 4,5–6,5% в IV квартале, а в 2024 году стабилизируется.

Эксперты подчеркивают изменение знака в динамике инвестиций 2023 года. Ранее ЦБ РФ ждал их сокращения в этом году, однако теперь прогнозируется рост. Сейчас инвестактивность находится на уровне 2021 года и несколько выше, чем в 2018–2019 годах, отмечают в Банке России. Главным образом приток инвестиций концентрируется в стройке, обработке, АПК, рознице и водоснабжении.

Из доклада также следует, что после некоторой нестабильности в 2020–2022 годах уровень загрузки промышленных мощностей в 2023 году достиг рекордных 80,2%. Как уточняют эксперты, это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. Такой эффект спровоцирован возросшим спросом, который нельзя было удовлетворить импортом из-за санкций и платежных ограничений.

В Банке России выразили уверенность, что темпы роста при перестройке экономики значимо ниже, чем они были бы в обычных условиях. Однако по мнению специалистов, дорогостоящая адаптация завершится в 2025 году, когда стабилизируются инвестиции и рост.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости привлечь в экономику страны не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций. По его словам, такие значительные средства необходимы для производства приоритетных продуктов. Как отметил чиновник, уже в 2023 году необходимо привлечь 2 триллиона рублей, для чего кабмин запустил механизм кластерной инвестиционной платформы.

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