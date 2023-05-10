Власти Швейцарии считают возможным использовать активы ЦБ РФ для восстановления Украины

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Швейцарские власти внимательно следят за дискуссиями в Евросоюзе о возможном использовании активов российского Центробанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального совета Швейцарии.

"В рамках ЕС ведутся дискуссии о возможности использования активов ЦБ РФ в инвестиционных целях и направления их доходов на восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этим досье", – говорится в сообщении.

По данным властей, в стране сосредоточено около 7,4 миллиарда швейцарских франков (порядка 8 миллиардов долларов) Банка России.

Операции, связанные со швейцарскими активами Центробанка России, были запрещены с 25 марта 2022 года.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продолжает вести деятельность по вопросу возвращения замороженных резервов в евро и долларах. Сейчас Банк России формирует резервы с помощью информации о том, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления. Также регулятор изучает, как именно меняется внешняя торговля РФ, добавила Набиуллина.



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