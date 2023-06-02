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15:23

Политика

Песков заявил, что Москва учитывает позицию Еревана по конфликту на Украине

Фото: kremlin.ru

Москва учитывает тот факт, что Ереван не поддерживает Россию в конфликте на Украине, о чем ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У Армении есть определенные нюансы в подходах к конфликту вокруг Украины, Россия о них знает, подчеркнул Песков. Он добавил, что РФ продолжает развитие союзнических отношений с Арменией.

До этого Пашинян сообщил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее недееспособной структурой. Он отметил, что в таком случае страна должна будет решать свои вопросы безопасности самостоятельно.

Песков на это заявил, что Россия готова обсуждать с Арменией ее дальнейшее членство в ОДКБ. Политик подчеркнул, что ОДКБ обладает авторитетом и имеет потенциал к развитию.

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