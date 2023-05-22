Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если сочтет ее недееспособной

Фото: 123RF/butenkow

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее недееспособной структурой. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении", – цитирует его ТАСС.

Политик отметил, что в таком случае страна должна будет самостоятельно решать свои вопросы безопасности.

Ранее Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации. В Минобороны РФ до этого сообщали о планах провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023" на территории Армении.

Также премьер-министр страны заявил о претензиях к России. По его словам, российские миротворцы перестали контролировать Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией.