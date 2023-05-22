Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

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Армения будет готова признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, если тот обеспечит безопасность проживающих там армян. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Те 86,6 тысячи квадратных километров [территории Азербайджана] включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку – Степанакерт", – цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что обе страны готовы признать территориальную целостность друг друга в границах доставшихся им от СССР территорий. Возвращаясь к теме Нагорного Карабаха, Пашинян добавил, что важно создать гарантии который исключат этнические чистки на данной территории.

В минувшем апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания. Он также призвал Еревен подтвердить отсутствие территориальных претензий к Баку.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

