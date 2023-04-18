Алиев призвал карабахских армян принять гражданство Азербайджана либо переселяться

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания. Такое заявление он сделал в интервью государственному телеканалу AzTV.

Он также призвал Армению подтвердить отсутствие территориальных претензий к Баку и официально заявить, что Карабах – это Азербайджан. Алиев добавил, что не будет обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной.

По его словам, Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на встречах в Праге и Сочи в октябре 2022 года.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня.

Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

В сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась. 12 декабря Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.