14:54Политика
Москва готова обсуждать с Арменией ее дальнейшее участие в ОДКБ – Песков
Фото: kremlin.ru
Россия готова обсуждать с Арменией ее дальнейшее членство в Организация Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав на серьезный потенциал ОДКБ.
"Мы, безусловно, будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ", – сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что ОДКБ обладает авторитетом и имеет потенциал к развитию. По его словам, этот оборонительный союз несколько раз демонстрировала свою эффективность.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если посчитает организацию недееспособной структурой.
При этом он отметил, что окончательный выход страны из организации в таком случае произойдет, только когда сама ОДКБ уйдет из Армении.
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