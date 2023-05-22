Москва готова обсуждать с Арменией ее дальнейшее участие в ОДКБ – Песков

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Россия готова обсуждать с Арменией ее дальнейшее членство в Организация Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав на серьезный потенциал ОДКБ.

"Мы, безусловно, будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ", – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что ОДКБ обладает авторитетом и имеет потенциал к развитию. По его словам, этот оборонительный союз несколько раз демонстрировала свою эффективность.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если посчитает организацию недееспособной структурой.

При этом он отметил, что окончательный выход страны из организации в таком случае произойдет, только когда сама ОДКБ уйдет из Армении.

