18:02Экономика
Ереванский коньячный завод продолжает поставки в РФ – СМИ
Фото: 123RF/mors74
Ереванский коньячный завод, известный своим брендом "Арарат" и принадлежащий французскому концерну Pernod Ricard, продолжает поставки в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на предприятии.
По его словам, завод продолжает исправно работать, выполняя все свои обязательства перед всеми партнерами.
Один из участников алкогольного рынка России в свою очередь сообщил, что никакой информации от армянских партнеров о планах прекратить сотрудничество не поступало. Он отметил, что даже если это и произойдет, какое-то время будут продаваться запасы.
Накануне министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод может прекратить поставлять продукцию в РФ.
Причиной этого стало решение французского концерна Pernod Ricard прекратить экспорт алкоголя в Россию. Керобян добавил, что это может создать некоторые проблемы, которые повлияют на закупку винограда для производства.
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