Ереванский коньячный завод продолжает поставки в РФ – СМИ

Фото: 123RF/mors74

Ереванский коньячный завод, известный своим брендом "Арарат" и принадлежащий французскому концерну Pernod Ricard, продолжает поставки в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на предприятии.

По его словам, завод продолжает исправно работать, выполняя все свои обязательства перед всеми партнерами.

Один из участников алкогольного рынка России в свою очередь сообщил, что никакой информации от армянских партнеров о планах прекратить сотрудничество не поступало. Он отметил, что даже если это и произойдет, какое-то время будут продаваться запасы.

Накануне министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод может прекратить поставлять продукцию в РФ.

Причиной этого стало решение французского концерна Pernod Ricard прекратить экспорт алкоголя в Россию. Керобян добавил, что это может создать некоторые проблемы, которые повлияют на закупку винограда для производства.