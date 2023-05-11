В России возникли проблемы с ремонтом техники Bosch – СМИ

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В России наблюдается нехватка комплектующих, необходимых для ремонта бытовой техники Bosch и некоторых других европейских брендов. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на сотрудников ремонтных организаций.

Например, на сегодня представляется затруднительным найти электронные блоки управления для стиральных и посудомоечных машин. Особенно остро такая проблема коснулась комплектующих для умных устройств, которые приобретались 2–3 года назад.

При этом работники ремонтных организаций не стали прогнозировать, когда необходимые детали появятся в наличии.

О нехватке комплектующих также сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, вместо европейских деталей есть китайские заменители, однако они зачастую работают не очень хорошо.

Помимо техники Bosch, аналогичная проблема наблюдается и с брендом Siemens – эксперт указал на определенные сложности в поставках электроники для стиральных машин этой компании.

По информации одного из сотрудников компании-партнера нескольких производителей бытовой техники и электроники, бытовая техника и комплектующие к ней ввозятся по параллельному импорту. Он отметил, что иногда случаются перебои с поставками, в связи с чем не всегда возможно обеспечить стабильную логистику.

По мнению экспертов, проблемы с ввозом европейских деталей могут быть связаны с опасениями некоторых производителей по поводу санкций, вследствие чего компании стали тщательнее контролировать свои отгрузки, а посредники – действовать более осторожно.

Ранее сообщалось, что стоимость зарубежной бытовой техники может вырасти, если Казахстан ужесточит ограничения на параллельный импорт.

До этого стало известно, что S8 Capital полностью выкупил российские активы немецкой Bosch в Энгельсе. В холдинге заявили, что планируют восстановить работу предприятий, инвестировать в них и провести ребрендинг.

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