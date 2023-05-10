Зарубежная бытовая техника может подорожать из-за поставок в обход Казахстана

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Стоимость зарубежной бытовой техники вырастет, если Казахстан ужесточит ограничения на параллельный импорт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на российских дистрибьютеров.

"Из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров в РФ может увеличиться на 10–12%", – считает гендиректор логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло.

По словам эксперта, после заявления казахского правительства об ужесточении контроля параллельного импорта в РФ отечественные дистрибьютеры начали перемещать каналы поставок в другие страны, такие как Китай, Киргизия и ОАЭ.

Кроме того, как отмечает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, такое решение Астаны усложнит параллельный импорт из Узбекистана, так как поставки из этой страны пересекают территорию Казахстана.

Погудалов также заявил, что Holodilnik.ru уже снизил до минимума закупки бытовой техники брендов Samsung, Bosch, Electrolux и других торговых марок. Поставки данных товаров проходили через Казахстан и Узбекистан. При этом коммерческий директор Holodilnik.ru допустил, что продукция этих брендов может вскоре исчезнуть с полок российских магазинов.

"Потребительский спрос уже сместился в сторону китайской и турецкой бытовой техники, а закупленная по более высокой цене продукция от LG, Samsung, Bosch и других брендов может оказаться просто неликвидной", – подчеркнул Погудалов.

Ранее замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что страна "не позволит использовать свою юрисдикцию для обхода антироссийских санкций". Как сообщил Василенко, с 1 апреля этого года в республике заработала система мониторинга импортируемых товаров в РФ.

До этого сообщалось, что Евросоюз планирует разработать санкционный механизм, направленный против третьих стран, которые помогают России преодолевать ограничения. Кроме того, Брюссель может также запретить транзит многих товаров через Россию. Эксперты отмечают, что меры в первую очередь затронут страны Центральной Азии и соседей РФ.

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