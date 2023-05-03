ЕС может ограничить транзит товаров через РФ в рамках 11-го пакета санкций – СМИ

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Евросоюз может ввести ограничения на транзит товаров через территорию РФ в рамках 11-го пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ЕС рассматривает возможность введения ограничений на перевозку некоторых товаров, каких именно – не уточняется.

Ограничения намереваются ввести для борьбы с обходом уже введенных санкций в отношении Москвы, отметил источник. Помимо этого, ЕС изучает введение ограничительных мер против судов, которые отключают транспондеры.

До этого отмечалось, что 11-й пакет санкций против РФ может предполагать запрет на перевозку высокотехнологичных товаров и транспортных средств, которые Россия, по мнению ЕС, могла использовать в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что главы МИД ЕС пока не готовы согласовать новый пакет антироссийских санкций.

Также под санкции могут попасть 30 позиций, а в отношении некоторых российских компаний ограничения могут ужесточить. При этом государственная корпорация "Росатом", скорее всего, не войдет в 11-й пакет.

Санкции против РФ вводила и Великобритания. В список попали 92 физлица и юрлица, среди которых были руководители "Росатома", компаний "Алмаз-Антея", "Аэрофлота" и других российских предприятий. Британское правительство заявляло, что "Росатом" имеет тесные связи с российским военно-промышленным комплексом (ВПК), в том числе через вице-премьера Александра Новака.

Правительство Британии ввело запрет на экспорт в РФ продукции, которая может быть использована при производстве военной техники. Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах.



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