Токаев посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде Победы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию в рамках рабочего визита и примет участие в праздновании Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил его пресс-секретарь Руслан Желдибай, Токаев посетит Тверскую область и Ржевский мемориал, после чего отправится в деревню Трубино, где посетит братскую могилу. На том месте был похоронен его дядя Касым Болтаев, отметил пресс-секретарь Токаева.

Токаев также примет участие в параде Победы 9 мая. Он получил приглашение от Владимира Путина, уточнил Желдибай.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что накануне 9 Мая в РФ прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров.

8 мая Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ. Он направил поздравления руководству Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и другим.



Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится