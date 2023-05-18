Ереванский коньячный завод прекратит поставлять продукцию в РФ

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Ереванский коньячный завод, который принадлежит французской компании Pernod Ricard, может прекратить поставлять продукцию в РФ, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию", – сказал Керобян.

Он добавил, что это решение может создать некоторые проблемы, которые повлияют на закупку винограда для производства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван обеспокоен западными санкциями, которые могут ввести против Армении за сотрудничество с РФ.

Он добавил, что Ереван с радостью идет навстречу российскому спросу там, где есть возможность.

До этого сообщалось, что российские производители крепкого спиртного ищут новые ниши, чтобы заменить виски и джин. Количество поставляемого алкоголя на рынок РФ постепенно уменьшается, это побудило производителей привозить сырье из альтернативных источников и расширять ассортимент продукции.

