РФ может приостановить экспорт подсолнечного масла и пшеницы – СМИ

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Российским производителям подсолнечного масла, пшеницы и семян подсолнечника могут рекомендовать приостановить экспорт. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замглавы Минсельхоза РФ Оксану Лут.

Соответствующее совещание с представителями рынка может пройти уже до конца текущей недели. Данную информацию подтверждают и сами экспортеры.

Отмечается, что планы ограничить поставки за рубеж обусловлены резким падением мировых цен на перечисленные продукты. Так, стоимость подсолнечного масла снизилась с 1 100 до 800 долларов за тонну, а сам подсолнечник подешевел примерно на треть – до 395 долларов за тонну.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития хочет снять ограничения на вывоз из РФ некоторых товаров. Мера может затронуть больше 200 наименований, в числе которых телекоммуникационное оборудование, электрические машины, некоторая медицинская продукция и другое.



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