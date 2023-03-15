Минэкономразвития РФ предложило снять ограничения на вывоз ряда товаров

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Минэкономразвития РФ разработало проект постановления для уточнения ограничений, действующих на вывоз определенных товаров из страны. Документ об ограничениях был установлен правительством еще в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Сокращение ограничений на экспорт, принятых год назад одновременно с введением санкций против РФ, говорит о существенном снижении угрозы дефицита в соответствующих сегментах внутреннего рынка после адаптации бизнеса к новым условиям", – пояснил директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель.

Ведомство, согласно предложениям от представителей российского бизнеса и отраслевых компаний, предложило снять ограничения на вывоз с телекоммуникационного оборудования, электрических машин, отдельных видов продукции медицинского назначения, механических устройств и так далее. Всего планируют исключить более 200 позиций.

Кнобель добавил, что по этой причине профильные органы вновь предоставляют экспортерам возможность зарабатывать при помощи торговли на внешних рынках.

"Расширение номенклатуры российского экспорта важно в условиях, когда внешняя торговля РФ переориентируется на новые перспективные рынки", – сказал он.

Ранее Федеральная таможенная служба РФ заявляла о росте оборота внешней торговли страны в 2022 году. Среди экспортируемых категорий большую часть составили минеральное топливо, нефть, нефтепродукты и удобрения. Доходы с поставок продовольственных товаров выросли почти на 15% относительно 2021 года.



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