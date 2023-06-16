Собянин: за год Москва укрепила торговое сотрудничество с 26 странами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За год бизнес Москвы подписал контракты с партнерами из 26 дружественных стран. При поддержке города предприятия развивают торговые отношения с Африкой, Ближним Востоком, Азией, СНГ, Латинской Америкой и другими регионами, сообщил Сергей Собянин.



"В выходе на международные рынки помогает Московский экспортный центр. В этом году он организовал участие столичных компаний в выставках в ОАЭ, Иране, Турции, в Марокко, выезды бизнес-миссий в Индию, Азербайджан и Таджикистан", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, партнеров из других стран интересуют столичные разработки в IT-сфере, строительстве, косметической и пищевой индустрии. Так, Москва договорилась с компанией из Саудовской Аравии о поставке умных автоматизированных контейнеров для сбора отходов на сумму около 67 миллионов рублей.

Также город подписал контракт с казахским партнером на поставку фильтров для воды. Сумма сделки составила более 85 миллионов рублей, пояснил Собянин. Кроме того, поставщики портативных нейростимуляторов для исследований договорились с коллегами из Узбекистана, а производитель удобрений наладил экспорт в Сербию.



В общей сложности, продолжил мэр, в этом году будет организовано 15 выставок и 22 бизнес-миссии. В свою очередь, МЭЦ финансирует размещение и продвижение на иностранные маркетплейсы, обучает логистике.

Ранее сообщалось, что Москва начнет сотрудничать с пятью российскими регионами в области развития беспилотных авиационных систем. Соглашения были подписаны с властями Тульской, Самарской, Рязанской, Тамбовской областей и Башкирии.

Москва заключила соглашение в сфере делового туризма с профильной ассоциацией из Индии