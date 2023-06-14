ФАС потребовала от девяти компаний увеличить продажи бензина на бирже

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Федеральная антимонопольная служба направила девяти компаниям требования увеличить продажи бензина на бирже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Снижение объема (бензина на рынке. – Прим. ред.) за последние пять месяцев составило 7,9%. <...> Ведомство направило в адрес нефтяных компаний письма об увеличении объемов продаж бензинов на бирже", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о бензинах марок АИ-92 и АИ-95. Из-за неудовлетворенного спроса их оптовая стоимость значительно увеличилась.

В ФАС подчеркнули, что в случае игнорирования требований производителям грозят антимонопольные дела, поскольку их действия можно расценивать как нарушение закона "О защите конкуренции".

8 июня сообщалось, что бензин марки АИ-95 обновил свой ценовой исторический максимум, а АИ-92 подорожал до максимума с октября прошлого года. Так, их оптовая стоимость увеличилась до 62,3 и 55 тысяч рублей за тонну соответственно.

СМИ сообщили о возможном введении запрета на экспорт бензина из России