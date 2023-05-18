ФАС возбудила дело в отношении "Эвалар" из-за нарушений в рекламе препарата

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении фармацевтической компании "Эвалар" за нарушения рекламного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Внимание ФАС привлекла реклама препарата для лечения суставов "Сабельника настойка", которая звучала в эфире радиостанции "Вести ФМ". Дело в том, что в рекламе гарантировалась эффективность средства, а также утверждалось, что оно является безвредным в силу натурального происхождения. Подобные заявления в отношении лекарственных средств запрещены законом.

"Антимонопольное ведомство оценит рекламу препарата на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины ЗАО "Эвалар" грозит ответственность в соответствии с законом "О рекламе", – говорится в сообщении ФАС.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота лекарственного препарата "Лаеннек". Это произошло после того, как в конце марта скончалась студентка пятого курса медицинского Сеченовского университета, употребившая препарат без назначения врача.

