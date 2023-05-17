ФАС заявила о необходимости распространить режим параллельного импорта на все товары в РФ

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Федеральная антимонопольная служба России считает, что в стране следует распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Таким мнением на итоговой коллегии ведомства поделился глава ФАС Максим Шаскольский.

"Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок", – цитирует его ТАСС.

Шаскольский добавил, что по этому вопросу речь идет только о легально приобретенной продукции. Власти будут выбирать товары иностранных производителей, которые можно будет проверить на оригинальность и качество.

15 мая вице-премьер – глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по той продукции, в которой будет сохраняться потребность рынка РФ.

Министр подчеркнул, что ведомство изучит объемы поставок и при необходимости вернет товары бренда Duracell в перечень продукции для параллельного импорта.

При этом ранее Мантуров заявлял, что Минпромторг планирует сокращать список поставляемых таким способом товаров для мотивации некоторых производителей.