Студентка медвуза скончалась после приема иммуностимулятора в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Студентка пятого курса медицинского Сеченовского университета умерла после приема иммуностимулятора. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

Следствие предварительно установило, что студентка и ее молодой человек принимали иммуностимулирующий препарат "Лаеннек" без назначения врача.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, отметили в ведомстве.

Как сообщает телеканал "360", основатель маркетплейса "СберМаркет" Дмитрий Жулин тоже попал в больницу после приема иммуностимуляторов.

"Я еду в больницу на УЗИ, не буду разговаривать", – сказал он.

По данным СМИ, Жулин вместе с подругой прошли курс капельниц для повышения иммунитета. Они делали это без назначений врачей. После приема препаратов он попал в больницу, его состояние медики оценивают как стабильное.

Ранее следователи проводили проверку по факту массового отравления детей в центре Москвы. 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре столицы школьники почувствовали недомогание после того, как выпили воду из кулера.

Несколько детей были доставлены в больницу. Директор школы "Покровский квартал" Павел Терехов рассказал, что ученики отравились в результате попадания антисептика в кулер с водой.



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