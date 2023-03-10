Следователи начали проверку после массового отравления школьников в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Следователи организовали проверку по факту массового отравления несовершеннолетних в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, 10 марта во время занятий в одном из учебных заведений в центре столицы школьники почувствовали недомогание после того, как выпили воду из кулера.

Несовершеннолетних доставили в одну из больниц Москвы для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, изучают записи камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В то же время директор школы "Покровский квартал" Павел Терехов рассказал "Интерфаксу", что ученики отравились в результате попадания антисептика в кулер с водой.

"Вечером 9 марта трое учеников пятого класса брызнули антисептиком в кулер с водой. А сегодня, 10 марта, несколько детей обратились с жалобами на тошноту. Администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся родителям", – объяснил Терехов.

По его словам, детей отвезли в больницу для дополнительного медицинского обследования. Они чувствуют себя удовлетворительно и скоро вернутся к занятиям.

Ранее сообщалось, что следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело после отравления детей в одной из школ Батайска. Ученики получили готовую пищевую продукцию, после чего у некоторых из них резко ухудшилось состояние здоровья, появились тошнота, диарея и рвота.



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