Уголовное дело возбудили после смерти студентки медвуза в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота лекарственного препарата "Лаеннек", который, предположительно, приняла студентка медвуза перед смертью. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Установлено, что неизвестные в интернете, в том числе используя паблик в соцсети VK, продавали лекарство вопреки требованиям законодательства. В рамках оперативно-разыскного мероприятия 6 февраля 2023 года на улице Гиляровского провели проверочную закупку 200 ампул "Лаеннека" на сумму 136 500 рублей.

27 марта по данному факту завели дело по статье "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок".

Накануне сообщалось, что в столице скончалась студентка пятого курса медицинского Сеченовского университета. Известно, что до этого она приняла препарат "Лаеннек" без назначения врача.

Кроме того, после приема иммуностимуляторов в больницу попал ее друг, основатель маркетплейса "СберМаркет" Дмитрий Жулин. Как писали СМИ, они без назначения врача прошли курс капельниц для повышения иммунитета.

Отец Жулина рассказал, что теперь его сыну предстоит долгое лечение. У него обнаружили тромбы, также пострадали легкие. Он отметил, что, как и сын, тяжело переживает смерть его подруги. Также он рассказал, что погибшая лечила и его самого – от язвы желудка, она всегда советовала какие-то новые лекарства, иногда сама их привозила.

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