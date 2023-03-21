ФАС одобрила ходатайство Объединенной чайной компании о покупке активов Lipton

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство Объединенной чайной компании по приобретению российских активов международной чайной компании Ekaterra, владеющей брендами Lipton, Saito и Brooke Bond. Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Объединенная чайная компания занимается производством чаев под брендами Eastford, Berryford, "Зеленый стандарт". "Экатерра" производит чай под марками Lipton, PG tips и другими", – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции.

В середине марта владелец (50%) Объединенной чайной компании Александр Конов сказал, что хотел приобрести один из высокотехнологичных комплексов для производства чайной продукции в РФ по собственному желанию.

Ранее председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов сообщал, что производители иван-чая думали над приобретением активов Lipton в России. По его словам, в предложении были заинтересованы не только производители, но и спонсоры.

В сентябре 2022 года компания Ekaterra заявляла о намерении продать бизнес на территории РФ. Сообщалось, что производство будет закрыто к концу 2022 года.



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