Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Некоторые российские производители иван-чая изучают покупку активов Lipton в РФ. Об этом РИА Новости сообщил председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.

Как уточнил Хлынов, предложение о покупке было направлено в российский офис компании некоторое время назад. В проекте заинтересованы не только производители, но и спонсоры.

"Формат участия пока в стадии обсуждения", – сообщил председатель организации.

Хлынов объяснил, что цель покупки активов заключается в дальнейшем сохранении работы компании Lipton, доля которой на российском рынке занимала 7%. Кроме того, при сохранении фасовочных мощностей предприятия производители иван-чая получат решение в вопросе сбыта.

В сентябре компания Ekaterra, в состав которой входят бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, заявила о намерении продать бизнес в РФ и распродать производственное оборудование. Тогда сообщалось, что фабрику закроют после производства продукции до конца 2022 года. При этом отмечались и другие возможные варианты прекращения деятельности.

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