ФАС проверит высокие наценки на молочную продукцию – СМИ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит справедливость ценообразования молочной продукции в России по обращению депутатов комитета Госдумы по аграрным вопросам. Об этом сообщает газета "Известия".

В обращении депутатов к главе ФАС указано, что в 2023 году закупочные цены на сырое молоко снизились на 15–20%, при этом в торговых сетях сохраняются высокие наценки на молочные товары – от 40 до 150%.

"Росту потребления молочных продуктов и спроса на них во многом препятствует ценовая политика торговых сетей, устанавливающих входные пороги стоимости <…>, в результате чего цена на сырое молоко падает, а для потребителя растет", – пишут парламентарии.



Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов назвал "странным" тот факт, что магазины не снижают, а увеличивают цены на молочную продукцию, несмотря на снижение закупочных цен.

В ФАС проинформировали, что данный запрос депутатов поступил в службу и по нему проводится работа.

Ранее сообщалось, что число нарушений в продуктовых сетях выросло до 10 раз за первый квартал 2023 года. Представители "Общественной потребительской инициативы" просят правительство России частично снять мораторий на внеплановые проверки розничных магазинов.



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