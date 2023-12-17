Покинувшие РФ западные компании потеряли более 103 млрд долларов – СМИ

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Потери иностранных компаний, покинувших российский рынок после начала СВО, составили более 103 миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Авторы материала напомнили, что уход западных компаний с рынка РФ планировался как нечто, что могло бы "задушить российскую экономику". Однако руководство страны во главе с Владимиром Путиным смогло прекратить "бойкот" в "удачу для государства".

Вместе с этим издание обратило внимание, что некоторые западные компании продолжают работать в РФ из-за страха потерять многомиллиардные вложения.

Ранее стало известно, что обновленные магазины Adidas могут открыться в РФ весной 2024 года. Однако позже появилась информация, что бренд объединится с Reebok под названием ASP. Между тем товары Nike в РФ продает дистрибьютор Lestate.

