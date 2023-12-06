Adidas и Reebok вернутся на российский рынок под новым брендом

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Производители спортивной одежды и инвентаря Adidas и Reebok могут вновь начать продавать свою продукцию в России, но уже под новым брендом ASP. Об этом рассказал руководитель отдела маркетинга дистрибьютора западных компаний Lestate Илья Комиссаров, передает "Коммерсант".

Он объяснил, что многие жители России не хотят отказываться от высокого качества товаров, которые производятся на Западе, поэтому компании, выпускающие спортивную одежду и инвентарь, решили вернуться.

"Однако в сегменте спортивных товаров усиливается конкуренция из-за активизации локальных игроков", – уточнил он.



Также Комиссаров отметил, что открытие первого магазина под новым брендом ASP пройдет уже на этой неделе в аутлете "Белая дача" в Москве. При этом он не раскрыл, какое количество торговых точек еще должно появиться. По его словам, увеличивать розничную сеть продаж по стране будут поэтапно.

Дистрибьютор Lestate уже продает одежду и обувь компании Nike.

Компания Adidas сообщила о приостановке работы магазинов и онлайн-площадок по покупке вещей в России в марте 2022 года. В октябре прошлого года Adidas начала отказываться от своих магазинов на территории РФ.

В июне в СМИ появилась информация, что компания планирует вернуться на рынок РФ, открытие магазинов запланировано на 1 ноября. Отмечалось, что руководители Adidas подписали контракт с компанией Daher, которая является владельцем бизнеса Inditex (входят Bershka, Pull&Bear, Zara и другие бренды).

Однако руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева уточнила, что перезапуск магазинов Adidas может произойти в России уже весной 2024 года под новым наименованием, а права на субаренду помещений приобрела сеть владельца "Стокманн" и Lamoda Якова Панченко. При этом она отметила, что для покупателей никаких глобальных изменений в структуре магазина не произойдет, а ассортимент будет тем же.



Магазины Adidas могут начать работу в Москве весной 2024 года