Столичная компания внедрила новую технологию для изготовления гель-лаков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московская компания "Олбо" разработала и внедрила новую технологию производства импортозамещающих материалов для гель-лаков. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

По словам руководителя департамента Владислава Овчинского, в городе работает свыше 260 предприятий химической промышленности. Среди них и компания "Олбо", разработавшая технологию окрашивания материалов, необходимых для создания гель-лаков, указал он и добавил, что ежегодно планируется производить 12 тонн продукции.

Уточняется, что производственная площадка предприятия оснащена новым оборудованием – реакторами для создания компонентов, устойчивых к разным видам воздействий окружающей среды. В результате совместной работы ученых и технологов была разработана методика обработки цветных пигментных паст, которые нужны для изготовления косметики.

Гендиректор "Олбо" Елена Савенкова рассказала, что при помощи нового оборудования и технологии выпуска предприятие может полностью обеспечить собственное производство качественными колорантами. По ее словам, компания может поддержать отечественных производителей декоративной косметики и решить проблему импортозамещения косметического сырья.

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