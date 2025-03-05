Стилист Скорокосова назвала модные варианты ношения броши

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Броши можно использовать вместо запонок, закалывать ими запах на юбке и носить на отвороте шапки бини, рассказала Москве 24 стилист Ольга Скорокосова.

Она подчеркнула, что броши никогда не теряют актуальности и становятся дополнением к любому наряду, от романтического до делового. Если выбор пал на лаконичный костюм или платье, брошь может быть стилеобразующим акцентом.

"В этом случае советую выбрать какую-нибудь крупную брошь в виде цветка, бабочки или любой фантазийной формы. Или же приколоть несколько некрупных брошей на лацканы жакета с одной или даже с двух сторон", – отметила эксперт.



Ольга Скорокосова стилист Не надо бояться экспериментировать. Некрупные брошки можно располагать на широких манжетах в виде запонок, украшать ими рукав пиджака, закалывать запах на юбке. А еще интересно получается, когда брошь прикалывают на обувь.

Кроме того, броши отлично смотрятся на отворотах шапки бини: можно так же использовать одну акцентную или несколько небольших, добавила Скорокосова.

"А тем, кто предпочитает элегантные образы с налетом ретро, рекомендую обратить внимание на броши в виде камеи. Их можно крепить в районе верхней пуговицы на блузке", – посоветовала стилист.

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