Стилист Рогов посоветовал россиянам носить весной замшевый тренч

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Весной этого года в моде будет замшевый тренч. Об этом сообщил ведущий программы "Модный приговор" Александр Рогов, пишет "Газета.ру".

По словам стилиста, модники, кроме черной кожи и шуб, отдают предпочтение замшевым тренчам и пальто натуральных оттенков. Рогов назвал эти предметы одежды беспроигрышным вариантом на весну и отличной альтернативой классическим бежевым тренчам.

Ранее ведущий "Модного приговора" рассказал, что весной 2025 года будет популярен спортивный стиль. Дизайнеры негласно решили, что весной и летом все будут "на модном спорте", сообщил Рогов.

Стилист Владислав Лисовец между тем посоветовал россиянам отказаться от оверсайза в весенний сезон. По его словам, большой, громоздкий оверсайз уходит в прошлое. Лисовец объяснил, что, как только чего-то становится очень много и носится людьми, которые не увлекаются модой, это говорит о том, что носить такие вещи поздно.