Стилист Лисовец посоветовал россиянам отказаться от оверсайза в весеннем сезоне

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Россиянам лучше отказаться от оверсайза в весенний сезон. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал стилист Владислав Лисовец.

"Не модно оверсайз <...> нормкор мы оставляем. Вот такой большой, вот громоздкий оверсайз, который мы носили, вот он точно, он уходит в прошлое, уже можно успокоиться", – сказал Лисовец.

Стилист объяснил, что как только чего-то становится очень много, носится людьми, которые не увлекаются модой, это говорит о том, что носить такие вещи поздно.

"К сожалению, иногда мода делает нас всех похожими и одинаковыми. И иногда нужно что-то свое, чтобы ну как-то выделяться, потому что красивых людей много", – отметил он.

По его словам, можно носить практически все – и мини, и брюки-клеш, и скинни, если человек соблюдает "рок-н-ролльный" стиль. В частности, скинни будут хорошо смотреться с грубыми ботинками или с казаками, а также они сделают человека не похожим на остальных, уверен Лисовец.

Кроме того, даже через пять лет Москва будет "нарядной", добавил он.

"В центре всегда будут все нарядные. Это у нас в Баку так было. Мы из дома не могли выйти просто так, мы должны были быть во всем самом лучшем. Вот мне кажется, что Москва очень похожа в этом плане – туфельки чистые, кроссовочки белые, плащичек отглажен. Москва была и всегда будет чуть-чуть нарядная", – подчеркнул стилист.

Интервью с Владиславом Лисовцом смотрите в четверг, 20 февраля, в 18:30 на телеканале Москва 24 или на сайте m24.ru.

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