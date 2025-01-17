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17 января, 08:00

Общество

Технолог швейного производства рассказала, как выбрать теплый и стильный пуховик

Технолог швейного производства рассказала, как выбрать теплый и стильный пуховик

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Несмотря на плюсовую температуру, синоптики обещают, что холода еще вернутся в Москву. А это значит, что пора задуматься о выборе теплого пуховика. О том, как правильно выбрать подходящую модель, рассказала технолог швейного производства Екатерина Непочатых.

По ее словам, наиболее качественные пуховики изготавливаются с натуральными наполнителями – пухом водоплавающих птиц. Среди них гагачий пух считается самым дорогим и подходит для суровых зим. Такой наполнитель делает изделие легким, теплым и удобным в уходе.

Если же вы предпочитаете синтетические материалы, стоит обратить внимание на холлофайбер или изософт. Оба наполнителя достаточно теплые и долговечные. Для любителей активного отдыха Екатерина Непочатых рекомендует изделия с наполнителем из тинсулейта – их часто выбирают для экстремальных условий, например, полярных экспедиций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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