Парфюмер Александра Глюк назвала самые подходящие для весны ароматы

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Ноты гиацинта, сирени и мимозы стоит искать в парфюмерных композициях весной, рассказала Москве 24 парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, ментор Александра Глюк.

Она подчеркнула, что весной особенно хорошо раскрываются воздушные и утонченные ароматы, связанные с природой: цветочные, свежие, зеленые.



Александра Глюк парфюмер Прекрасный выбор – парфюм, в составе которого указан ирис. При этом надо учитывать, что в 95% случаев речь идет именно о цветочном аккорде, воссозданном синтетическими молекулами. Он звучит легко, пудрово и воздушно.

А вот абсолют корня ириса используется редко, потому что это один из самых дорогих натуральных парфюмерных ингредиентов.

"Он добавляет аромату сливочно-бархатистые, почти замшевые оттенки", – добавила специалист.

Стоит обратить внимание и на парфюмы с нотой тюльпана, звучание которого также воссоздают с помощью сложной смеси синтетических молекул и натуральных компонентов.

"Получается очень тонкий аромат, почти незаметный, с легкими зелеными и водянистыми оттенками. Он добавляет ощущение утренней свежести, росы на лепестках и легкой водной прохлады", – отметила Александра Глюк.

Кроме того, почувствовать весеннее настроение помогут ароматы с нотой нарцисса.

"Этот абсолют получается методом экстракции и имеет густой, почти гипнотический аромат: сладковато-зеленый, слегка медовый, с едва уловимыми животными оттенками", – рассказала эксперт.



Александра Глюк парфюмер Прекрасно звучит весной гиацинт. Его сложно спутать с чем-то другим: он свежий, чуть пряный, с водными и зелеными нюансами. В духах он всегда представлен парфюмерным аккордом, который передает прохладное, слегка перечное звучание цветка, вызывающее ассоциации с прогулкой по саду после дождя.

Весенней можно назвать и ноту мимозы. Причем это одно из немногих растений, из которого действительно получают натуральный абсолют, и он довольно часто встречается в нишевой парфюмерии.

"Аромат получается мягкий, слегка пудровый, с легкими сливочными и медовыми нотами", – отметила эксперт.

Еще один вариант – парфюм с оттенками сирени, а также гортензии (хотя он и является парфюмерной фантазией, ведь у самого цветка практически нет яркого аромата).



Александра Глюк парфюмер В духах гортензию воспроизводят парфюмерным аккордом, сочетая легкие цветочные, водные и свежие ноты. Получившийся аромат придает композициям воздушность, прозрачность и легкость.

Ранее парфюмер Вероника Бруховецкая рассказала о главных парфюмерных трендах 2025 года. Она отметила, что сейчас возвращается мода на насыщенные цветочные композиции. Одной из актуальных нот в этом направлении стала роза: в современной интерпретации она может быть с добавлением свежих, зеленых акцентов.