Парфюмер Александра Глюк назвала самые подходящие для весны ароматы

11 марта, 18:29Общество
Фото: depositphotos/billiondigital
Ноты гиацинта, сирени и мимозы стоит искать в парфюмерных композициях весной, рассказала Москве 24 парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, ментор Александра Глюк.
Она подчеркнула, что весной особенно хорошо раскрываются воздушные и утонченные ароматы, связанные с природой: цветочные, свежие, зеленые.
А вот абсолют корня ириса используется редко, потому что это один из самых дорогих натуральных парфюмерных ингредиентов.
"Он добавляет аромату сливочно-бархатистые, почти замшевые оттенки", – добавила специалист.
Стоит обратить внимание и на парфюмы с нотой тюльпана, звучание которого также воссоздают с помощью сложной смеси синтетических молекул и натуральных компонентов.
"Получается очень тонкий аромат, почти незаметный, с легкими зелеными и водянистыми оттенками. Он добавляет ощущение утренней свежести, росы на лепестках и легкой водной прохлады", – отметила Александра Глюк.
Кроме того, почувствовать весеннее настроение помогут ароматы с нотой нарцисса.
"Этот абсолют получается методом экстракции и имеет густой, почти гипнотический аромат: сладковато-зеленый, слегка медовый, с едва уловимыми животными оттенками", – рассказала эксперт.
Весенней можно назвать и ноту мимозы. Причем это одно из немногих растений, из которого действительно получают натуральный абсолют, и он довольно часто встречается в нишевой парфюмерии.
"Аромат получается мягкий, слегка пудровый, с легкими сливочными и медовыми нотами", – отметила эксперт.
Еще один вариант – парфюм с оттенками сирени, а также гортензии (хотя он и является парфюмерной фантазией, ведь у самого цветка практически нет яркого аромата).
Ранее парфюмер Вероника Бруховецкая рассказала о главных парфюмерных трендах 2025 года. Она отметила, что сейчас возвращается мода на насыщенные цветочные композиции. Одной из актуальных нот в этом направлении стала роза: в современной интерпретации она может быть с добавлением свежих, зеленых акцентов.