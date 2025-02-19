Эксперт Бруховецкая назвала главные парфюмерные тренды 2025 года

19 февраля, 19:14Общество
Фото: depositphotos/lachernetska@gmail.com
Экзотичесике ноты, такие как юдзу, а также насыщенные цветочные ароматы будут в тренде весь 2025 год. Об этом Москве 24 рассказала парфюмер Вероника Бруховецкая.
По ее словам, популярными остаются гурманские ароматы, но в этом году они эволюционируют в более сложные композиции.
"Особое внимание уделяется сочетанию сладких и пикантных элементов. Актуальны ореховые и сливочные акценты, которые добавляют глубину и насыщенность", – пояснила эксперт.
Кроме того, возвращается мода на насыщенные цветочные композиции. Актуальной нотой в этом направлении стала роза: в современной интерпретации она может быть с добавлением свежих, зеленых акцентов.
Также в тренде жасмин, который сочетают с древесными, мускусными базами для создания баланса между сладостью и глубиной. Такие композиции достаточно насыщенные, многослойные и подходят для разных настроений и ситуаций, отметила парфюмер.
"Покупатели все чаще ищут уникальные ароматы, и это приводит к популярности редких экзотических нот. Таких, например, как юдзу. Это освежающий запах японского цитруса с ярким бодрящим характером", – пояснила эксперт.
Помимо этого, в тренде и нота ревеня, которая добавляет кисло-сладкий зеленый оттенок и создает интересные контрасты в композициях, добавила Бруховецкая.
Эксперт также уточнила, что возвращается мода на унисекс-ароматы.
Ранее президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова рассказала, какие ароматы стоит выбрать для важных переговоров. Например, она посоветовала обратить внимание на парфюм с мягкой кожаной нотой, который, по мнению эксперта, ассоциируется с роскошью и представляет человека обеспеченным и уверенным в себе.