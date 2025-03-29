Стилист Катя Ян дала советы по выбору мужской куртки на весну

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Стилистику текущего гардероба, а также качество материала изделия стоит учитывать мужчинам при выборе куртки на весну. Об этом Москве 24 рассказала мужской стилист-имиджмейкер Катя Ян.

По ее словам, уже несколько сезонов подряд одним из главных трендов в мужском стиле остается так называемая "тихая роскошь" – элегантная и минималистичная одежда вне времени без кричащих логотипов.

Верхнюю одежду, соответствующую таким качествам и стоит выбирать на весну 2025 года. Кроме того, важно ориентироваться на уровень формальности вещей, с которыми планируется носить куртку.



Катя Ян мужской стилист-имиджмейкер Для деловых образов рекомендую выбирать классические модели курток. При этом очень важно обратить внимание на качество ткани: лучший вариант – шерстяная фланель с водоотталкивающей обработкой. Она будет дорого смотреться, не потеряет вид в условиях непогоды и прослужит долгие годы.

Что касается длины изделия, то универсальной будет модель чуть ниже уровня ягодиц, добавила стилист.

Для повседневных образов в стиле "тихая роскошь" отлично подойдут куртки-авиаторы в смесовом составе шерсти и кашемира, считает эксперт.

"А чтобы повысить градус стиля, стоит отдавать предпочтение пастельным оттенкам. Особенно актуальны весной и летом 2025 года все оттенки коричневого", – добавила Катя Ян.

Ранее мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая рассказала, как правильно подобрать носки к образу. По ее мнению, обычно интересно смотрится, когда они промежуточного оттенка между цветом обуви и брюк. Например, если туфли цвета горький шоколад, а брюки светло-бежевые, носки могут быть тона "капучино".