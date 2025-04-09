Стилист Шеди рекомендовала сочетать замшевые сумки с казаками в 2025 году

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Замшевые сумки с казаками или плетеными мюли, а также лоферы с мини-сумками можно назвать одними из самых удачных сочетаний 2025 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Шеди.

По ее словам, дизайнеры предлагают отходить от строгих правил и экспериментировать с текстурами, цветами и формами. Поэтому нет каких-либо жестких запретов и в том, как сочетать сумку с обувью.

"Единственное, желательно придерживаться определенного стилевого направления, не уходить в эклектику. То есть, например, если сумка у нас бохо, то и обувь тоже лучше выбрать в этом стиле", – пояснила эксперт.

Мода на стиль бохо набирает обороты, а с ним неразрывно связана замша, поэтому сейчас этот материал активно используется и в аксессуарах, и в одежде, добавила стилист.



Мария Шеди стилист Замшевая сумка может быть также с бахромой или клепками – тоже элементами стиля бохо. К ней идеально подойдут казаки или высокие замшевые сапоги. А в теплый сезон – босоножки и плетеные мюли.

Еще один популярный сейчас стиль – спорт-шик, благодаря которому особую актуальность приобретают рюкзаки. К ним мы можем добавить в качестве обуви кроссовки в стиле ретро, которые также в тренде. Либо это могут быть высокие сапоги с трикотажным голенищем, имеющие полуспортивный вид. Или лоферы в более спортивном стиле.

"Надо отметить, что лоферы – это вообще универсальная обувь, с которой можно создавать огромное количество образов и для офиса, и на повседневку. А лоферы на каблуке – это один из главных трендов сезона", – отметила Шеди.

По мнению эксперта, особенно хорошо сочетать лоферы с жесткими структурированными сумками, которые сейчас тоже в моде. Прекрасно такая обувь смотрится с минисумками: тоутами с геометрическим дизайном, клатчами, сумочками-конвертами.



Мария Шеди стилист Очень популярны сейчас и лаковые туфли "Мэрии Джейн". Я их рекомендую носить с небольшого формата сумкой тоже из лака. При этом здесь классно работает сочетание по цвету: то есть если туфли бордовые, то и сумка тоже и так далее.

Но тогда в остальном образ должен быть монохромным, без каких-либо дополнительных акцентов, добавила стилист.

Также эксперт отметила, что сейчас на пике популярности сумки большого формата – тоуты, шопперы.

"Они могут быть из самых разных материалов – кожи, замши, ткани, джинсы. А сочетать их лучше всего с лоферами, ботильонами или кроссовками в стиле ретро", – пояснила Шеди.

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