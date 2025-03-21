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21 марта, 11:01

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Стилист Стрельцова-Модильяни назвала способ определить "свои" цвета в одежде

Стилист рассказала, как быстро определить "свои" цвета в одежде

Фото: 123RF/deagreez

Простой тест с золотистой и серебристой тканью поможет определить выигрышную для конкретного человека цветовую палитру. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Лилиана Стрельцова Модильяни.

По ее словам, первое, что необходимо сделать, – внимательно рассмотреть себя в зеркале.

"Каждого человека можно сравнить с картиной, обладающей определенной цветовой интенсивностью. У одних цвета очень яркие, как на полотнах Ван Гога, у других – нежные, как у Мане. На это и стоит ориентироваться при составлении образов", – отметила эксперт.

Когда внешность контрастная: волосы темные, кожа белая, окантовка радужки глаз гораздо ярче ее цвета в целом, значит, и в одежде стоит выбирать более яркие насыщенные сочные цвета. Если же волосы русые и глаза светлые, неяркие, то и оттенки должны быть припыленные, более легкие.
Лилиана Стрельцова Модильяни
стилист-имиджмейкер

Кроме того, можно провести простой тест. Нужно взять две вещи: в идеале золотистую и серебристую, но подойдут и любые другие цвета, главное, чтобы один был теплый, например оранжевый или желтый, а второй – холодный (голубой).

"Далее надо подойти к окну, чтобы на лицо падал дневной свет, и по очереди приложить каждую вещь ближе к уровню подбородка, каждый раз фотографируя себя", – рассказала Стрельцова-Модильяни.

После этого следует внимательно рассмотреть получившиеся снимки. На одних лицо будет более отдохнувшим и здоровым, а на других вид может быть даже несколько болезненным: серо-голубоватый цвет, синяки под глазами, отметила стилист.

Если более удачно мы смотримся на фото, где у лица ткань теплого оттенка, значит, одежду стоит носить именно теплых цветов. Если же больше идет холодный оттенок, соответственно, в образах лучше отдавать предпочтение холодной палитре.
Лилиана Стрельцова-Модильяни
стилист-имиджмейкер

Ранее стилист Камилла Шигабутдинова рассказала, какие предметы одежды визуально стройнят. Среди них блейзер, то есть приталенный пиджак. По мнению эксперта, он особенно хорошо подходит тем, у кого фигура типа прямоугольник и талии практически не видно. Вещь сделает ее более выраженной и выделит линию плеч и бедер.

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Трошина Любовь

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