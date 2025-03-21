Стилист Стрельцова-Модильяни назвала способ определить "свои" цвета в одежде

Фото: 123RF/deagreez

Простой тест с золотистой и серебристой тканью поможет определить выигрышную для конкретного человека цветовую палитру. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Лилиана Стрельцова Модильяни.

По ее словам, первое, что необходимо сделать, – внимательно рассмотреть себя в зеркале.

"Каждого человека можно сравнить с картиной, обладающей определенной цветовой интенсивностью. У одних цвета очень яркие, как на полотнах Ван Гога, у других – нежные, как у Мане. На это и стоит ориентироваться при составлении образов", – отметила эксперт.



Лилиана Стрельцова Модильяни стилист-имиджмейкер Когда внешность контрастная: волосы темные, кожа белая, окантовка радужки глаз гораздо ярче ее цвета в целом, значит, и в одежде стоит выбирать более яркие насыщенные сочные цвета. Если же волосы русые и глаза светлые, неяркие, то и оттенки должны быть припыленные, более легкие.

Кроме того, можно провести простой тест. Нужно взять две вещи: в идеале золотистую и серебристую, но подойдут и любые другие цвета, главное, чтобы один был теплый, например оранжевый или желтый, а второй – холодный (голубой).

"Далее надо подойти к окну, чтобы на лицо падал дневной свет, и по очереди приложить каждую вещь ближе к уровню подбородка, каждый раз фотографируя себя", – рассказала Стрельцова-Модильяни.

После этого следует внимательно рассмотреть получившиеся снимки. На одних лицо будет более отдохнувшим и здоровым, а на других вид может быть даже несколько болезненным: серо-голубоватый цвет, синяки под глазами, отметила стилист.



Лилиана Стрельцова-Модильяни стилист-имиджмейкер Если более удачно мы смотримся на фото, где у лица ткань теплого оттенка, значит, одежду стоит носить именно теплых цветов. Если же больше идет холодный оттенок, соответственно, в образах лучше отдавать предпочтение холодной палитре.

Ранее стилист Камилла Шигабутдинова рассказала, какие предметы одежды визуально стройнят. Среди них блейзер, то есть приталенный пиджак. По мнению эксперта, он особенно хорошо подходит тем, у кого фигура типа прямоугольник и талии практически не видно. Вещь сделает ее более выраженной и выделит линию плеч и бедер.