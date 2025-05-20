NYP: напоминающие подгузники короткие шорты стали трендом в 2025 году

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Часто оголяющие ягодицы объемные шорты, которые с виду напоминают подгузники или панталоны, стали трендом в 2025 году. Об этом заявила газета New York Post (NYP).

Многие бренды ввели в ассортимент такой вид шорт. Журналисты предполагают, что популяризировала эту вещь американская актриса Сидни Суини, которая появилась на Неделе моды в Париже в подобных коротких шортах.

Также использовали в своих образах данный элемент одежды британская певица Дуа Липа, американская исполнительница Дженнифер Лопес и многие другие.

Ранее ведущий шоу "Модный приговор" и стилист Александр Рогов заявил, что бочкообразные джинсы стали трендом текущего сезона. Эксперт рекомендовал сочетать эти джинсы с аккуратным верхом. В пример стилист привел облегающую футболку или маленький кардиган.

