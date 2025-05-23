Стилист Рогов призвал носить купальники в городе

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Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал купальники трендом для города. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Дизайнеры в этом сезоне диктуют свои правила – предлагают носить купальники в городе! Слитные купальники отлично заменят вам боди", – указал стилист.

По словам Рогова, лиф от бикини можно носить в качестве самостоятельного топа под жакет, полупрозрачную блузу, поверх футболки или лонга.

Ранее стилист Ольга Ким рассказала, что летом в тренде будут одежда в стиле бохо, ярусные юбки, жилеты и аксессуары из замши. Кроме того, актуальны будут и вязанные вещи в технике кроше.

В список трендовых оттенков, по мнению стилиста, войдут сливочно-желтый (butter yellow), фисташковый и темно-коричневый.

