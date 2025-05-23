Стилист Ким: летом в тренде будут одежда в стиле бохо и аксессуары из замши

Фото: 123RF/vadymvdrobot

Летом в тренде будут одежда в стиле бохо, ярусные юбки, жилеты и аксессуары из замши. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала стилист Ольга Ким.

Эксперт напомнила, что для бохо характерны многослойность, богатство текстур и цветов. Кроме того, актуальны будут и вязанные вещи в технике кроше.

"Прекрасно впишутся в такой образ ярусные юбки, жилеты и аксессуары из замши. Что касается украшений, то очень актуальны украшения на шнурке. Это может быть как какая-то керамическая подвеска, так и подвеска из металла определенных оттенков", – сказала Ким.

В список трендовых оттенков, по мнению стилиста, войдут сливочно-желтый (butter yellow), фисташковый и темно-коричневый.

"Особенно модным будет сочетание масляного желтого с темно-коричневым – это еще один трендовый цвет. Обычно он в тренде осенью, но в этом году он также актуален и весной, и летом. Не менее актуальны летом также оттенок фисташки, сиреневый и красный", – заключила Ким.

Самым модным принтом лета станет гороховый. Об этом ранее рассказал ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов. По его словам, тренд пошел из Сиднея.

Стилист также говорил, что бочкообразные джинсы стали трендом текущего сезона. Он рекомендовал сочетать их с аккуратным верхом. В пример Рогов привел облегающую футболку или маленький кардиган.