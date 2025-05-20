Эксперт Миронова: носки с сандалиями защищают кожу стопы от инфекций

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Ношение носков с сандалиями может быть полезным для здоровья кожи ног и предотвращать развитие грибка. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на эксперта по здоровой коже, соруководителя клиники косметологии Василину Миронову.

Она отметила, что на коже стопы есть потовые железы и нервные рецепторы. Как объяснила эксперт, при контакте с обувью без носков кожа повреждается, поскольку имеет тонкую защитную кислотную пленку.

"При трении голой стопы о внутреннюю поверхность обуви происходит разрушение защитной пленки и раздражение рецепторов. В результате выделяется пот, который, испаряясь, оставляет на коже и в обуви органические вещества – питательную среду для бактерий", – рассказала Миронова.

Носки способны снизить риск развития бактерий, минимизируя трение, впитывая влагу и формируя дополнительный барьер, подчеркнула собеседница издания. Она также добавила, что в некоторых странах, например в Индии, ношение носков с сандалиями является нормой.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что сланцы и туфли на высоком каблуке являются одними из самых опасных видов обуви. К тому же повышается риск возникновения вальгусной деформации первого пальца, которую часто называют "косточкой". Кроме этого, опасна для здоровья любая обувь, в которой не продумана система отвода тепла и влаги.

