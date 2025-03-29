Врач Кондрахин назвал сланцы и туфли самой опасной обувью

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Сланцы и туфли на высоком каблуке – одни из самых опасных видов обуви. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, самой неподходящей, особенно для людей пожилого возраста, можно назвать обувь, которая не имеет задника.

"Это так называемые шлепки, а также сланцы. Они не фиксируют ногу, не защищают ее при ходьбе. Стоит оступиться, и нога может выскочить из такой обуви, что чревато падением", – пояснил эксперт.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук И, конечно, не стоит часто носить обувь на высоком каблуке: в ней идет неправильное распределение нагрузки на стопу и больше всего работает область пальцев. В результате нога постоянно находится под напряжением, а это может быть плохо для вен.

К тому же повышается риск возникновения вальгусной деформации первого пальца, которую часто называют "косточкой".

"Ее появление может спровоцировать ношение очень узкой обуви, например туфель с небольшим отверстием на носке, в которое еле помещаются два пальца", – отметил врач.

Кроме этого, опасна для здоровья любая обувь, в которой не продумана система отвода тепла и влаги. То есть, если ноги постоянно потеют, ботинки надо менять, иначе это может привести к грибку, предупредил Кондрахин.

Хорошая обувь для повседневного ношения должна обеспечивать нормальное распределение нагрузки на стопу. Это могут быть модели с небольшой платформой или каблуком и обязательно с супинатором.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Обувь типа кед с плоской подошвой и без супинатора – плохой вариант, особенно если человек болен плоскостопием: ноги будут болеть, начнутся проблемы с коленями.

К тому же очень важно выбирать обувь точно по размеру и объему: она не должна нигде жать, ровно так же как и болтаться на ноге – надо, чтобы стопа была зафиксирована, заключил терапевт.

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