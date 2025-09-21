Авербух: Петросян будет бороться за золото на Олимпиаде, Гуменник – за тройку

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выиграли олимпийский отборочный турнир в Пекине и получили право выступить на Играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года. Это были первые международные соревнования для представителей РФ со времен их отстранения по политическим мотивам в 2022-м. Как успехи россиян встретили в мире, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Вернулись, чтобы править

Фото: Tang Xinyu/VCG via Getty Images

Первой путевку на зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо завоевала 18-летняя россиянка Аделия Петросян. Подопечная Этери Тутберидзе на отборочном турнире в Пекине, который прошел с 17 по 21 сентября, выиграла как короткую, так и произвольную программы, набрав в сумме 209,63 балла.





из публикации Международного союза конькобежцев (ISU) Аделия Петросян показала выступление, отражающее дух чемпиона.

При этом россиянка боролась не только с соперницами, но и с самой собой. По данным СМИ, готовиться к соревнованиям ей мешала травма, из-за чего даже пришлось отказаться от прыжков уровня ультра-си – высшей степени трудности. Ряд источников даже предполагали замену Петросян на Алину Горбачеву, но в итоге все осталось как есть.

Второе место в отборе заняла еще одна россиянка, чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, однако она выступает за Грузию. В ее активе 206,23 балла. Тройку же замкнула чемпионка Европы 2024 года, бельгийка Луна Хендрикс (204,96). После церемонии награждения она опубликовала селфи-видео, на котором вместе с соперницами радовалась и показывала в камеру завоеванные медали. Также присутствовавшие на арене в Пекине отметили, что Хендрикс обняла Аделию Петросян до и во время вручения наград.

Вторая путевка на Олимпиаду от России завоевана в соревнованиях мужчин, где недосягаем для соперников был 23-летний Петр Гуменник. Подопечный Вероники Дайнеко заставил поволноваться, допустив ошибки в произвольной программе. Но общий уровень сложности элементов был таким, что фактически Гуменник соревновался сам с собой. Для сравнения: Петр запланировал на произвольную 5 четверных прыжков, из которых чисто сделал 4, а остальные 25 фигуристов заявили в сумме 20 прыжков – меньше одного на каждого.

В сумме за короткую и произвольные программы Петр заработал 262,82 балла, тогда как его ближайший соперник Ким Хен Гем из Южной Кореи – 228,60. Третьим же стал мексиканец Донован Каррильо с результатом в 222,36 балла.





из публикации Международного союза конькобежцев (ISU) Петр Гуменник катался на коньках с силой, страстью и точностью, и теперь он настроился на Олимпийские игры – 2026 в Милане.

Россияне выиграли квалификационный турнир в Пекине, при этом для завоевания путевки на Олимпиаду достаточно было попасть в пятерку. Правда, гимн страны на церемониях награждений вновь не заиграл, так как представителей РФ вернули на международную арену в нейтральном статусе. Что за мелодия заиграла вместо него, толком не смогли объяснить даже в Международном союзе конькобежцев (ISU).

"Это новое музыкальное произведение, созданное недавно. Вероятно, поэтому его не удалось распознать сразу. У него еще нет названия", – сообщили РИА Новости в организации.

Не обошлось и без других политических моментов. После короткой программы в соцсетях ISU опубликовали кадры выступления Гуменника под песню на украинском языке, тогда как его прокат на соревнованиях на самом деле сопровождался саундтреком к фильму "Парфюмер". Ролик позже был удален, а союзу пришлось извиняться.

"Мы сожалеем о любых возможных оскорблениях. Мы пересматриваем наши процедуры, чтобы подобное не повторилось", – заявили в пресс-службе ISU.

Это не единственное противоречивое действие организации. В частности, президент ISU Ким Чжэ Ель на пресс-конференции перед соревнованиями заявил, что россиян, а также белорусских спортсменов допустили до квалификации, потому что не могли себе позволить лишить их мечты.





Ким Чжэ Ель президент ISU ISU верит в честные, инклюзивные и универсальные возможности для всех. <...> У нас была внутренняя дискуссия, и мы решили допустить нейтральных индивидуальных атлетов к возможности хотя бы побороться за Олимпиаду. Потому что для большинства из них Олимпиада – это мечта на протяжении 10, 15, 20 лет и так далее. Возможно, Олимпиада будет у них раз в жизни. Поэтому мы решили это сделать.

По его словам, заявки россиян и белорусов проверяли три независимые комиссии, и никто не хотел устраивать "дискриминацию по паспорту".

В то же время ISU допустил до соревнований не всех представителей РФ: в мае 2025 года союз отказал в праве бороться за путевки на Олимпиаду спортивным парам и танцевальным дуэтам. Там объяснили, что смотрели публичные высказывания фигуристов об СВО и наличие контрактных обязательств с вооруженными силами, после чего некоторые из них не подошли под критерии организации. Менять же участников от России можно было только по травме.

Кроме того, до соревнований в Пекине не допустили хореографа из команды Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, причем в ISU даже не стали объяснять причины. Сама же Этери Георгиевна тоже не могла присутствовать вместе с Аделией Петросян, однако она сумела обойти запрет: на катке во время тренировок она находилась как тренер сборной Грузии.

Более того, Петросян и Гуменник из-за их нейтрального статуса получили именные лицензии для участия в будущей Олимпиаде. Таким образом, если Аделия и Петр не смогут принять участие в Играх по травме, поменять их нельзя.

А уже после соревнований о дополнительных проверках отобравшихся россиян и белорусов заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). Оценивать их "нейтральность" будет специальная комиссия. По такому же принципу МОК отбирал россиян для участия в летних Играх 2024 года в Париже, куда в итоге отправились 15 представителей РФ.

"Кто им заранее вешает на шею золото, тот идиот"

Фото: Tang Xinyu/VCG via Getty Images

С отбором на Олимпиаду 2026 года Аделию Петросян и Петра Гуменника поздравил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.





Михаил Дегтярев министр спорта РФ Теперь у нас есть два лидера, которые будут защищать честь отечественной школы фигурного катания на Олимпиаде.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в свою очередь подчеркнул, что Петросян и Гуменник доказали высокий уровень отечественной школы.

"Несмотря на обстоятельства, ребята проявили свои сильные качества, характер! Хотел бы также поблагодарить всех, кто работал с фигуристами, всех любителей фигурного катания, всех, кто поддерживал нас! Поверьте, мы это ощущали и это важно! Будем готовиться к Милану. Уверен, наши спортсмены смогут и на Олимпиаде показать свои лучшие прокаты", – сказал Сихарулидзе, слова которого привел телеграм-канал ФФККР.

Серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Илья Авербух в беседе с "Матч ТВ" отметил, что российские спортсмены прошли этап отбора достойно.

"Прогнозы – достаточно сложное дело. При идеальных прокатах, тех, которые мы видели в прошлом сезоне у Аделии и Петра, у Аделии все шансы бороться за золото, у Петра – за тройку на Олимпиаде. Но надо показать лучшие прокаты", – подчеркнул Авербух.

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с телеканалом назвал победивших фигуристов героями спорта. По его мнению, за Петросян и Гуменника болела вся страна, несмотря на отбор на Олимпиаду в нейтральном статусе.





Дмитрий Губерниев комментатор и телеведущий Это тот самый случай, когда хочется мне послушать, чтобы кто‑нибудь, вспомним Олимпиаду в Париже, вякнул бы в сторону наших фигуристов, что они такие или сякие. Они герои спорта! Большие молодцы! В трудное время поедут защищать честь страны на Игры, где наших будет буквально считаное количество.

При этом Губерниев в резкой форме призвал не короновать россиян заранее, даже несмотря на выигранную квалификацию.

"То, что наши фигуристы демонстрировали уверенные прокаты, это очень здорово. Но мы понимаем, что на Олимпийских играх они схлестнутся с другим уровнем соперничества. То, что Гуменник и Петросян будут претендовать на медали, это факт. А кто им заранее вешает на шею золото, тот идиот, золото нужно будет завоевать в очень трудной, кровопролитной борьбе", – добавил комментатор.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с телеканалом "Москва 24" призналась, что очень переживала в день произвольной программы Аделии Петросян.

"Я благодарна ей и всему тренерскому штабу за то, что они подготовили ее. Она очень чисто каталась и не сделала ни одной ошибки. Спасибо ей за то, что она выиграла возможность представлять нашу страну на Олимпиаде", – сказала Тарасова.

Программу Петра Гуменника в беседе с порталом Metaratings.ru она назвала уникальной.

"Две ошибки были, но это ничего страшного. Это программа, о которой никто даже не может задуматься. Не то, что исполнить ее. Спасибо большое Дайнеко, что подготовила и вырастила такого спортсмена. Мы их любим! Еле живы после проката", – подчеркнула Тарасова.

Аделию Петросян же отдельно выделила чемпионка мира и Европы 1981 года Денизе Бильманн. В комментариях к посту с выступлением россиянки швейцарская фигуристка назвала ее катание фантастическим.

