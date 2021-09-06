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Общество

04:24

В МВД предупредили о новой схеме хищения денег с банковских счетов россиян

общество

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Злоумышленники начали использовать новую схему хищения денег со счетов россиян через зеркальные сайты банков. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД сообщает ТАСС.

"Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что преступники создают сайт, внешнее оформление и адрес которого трудно отличить от официального сайта банка.

Если потенциальная жертва зайдет на такой сайт и введет логин и пароль от личного кабинета, то информация попадет к мошенникам, которые используют эти данные для входа на настоящий сайт кредитной организации.

"Мошенник, зайдя в личный кабинет жертвы, может перевести оттуда деньги или подключить к его счету услугу мобильный банк на свой номер", – пояснили в ведомстве.

Согласно статистическим данным МВД, с начала этого года в России зарегистрировали почти 320 тысяч киберпреступлений, что на 16% больше аналогичного периода 2020 года.

Ранее в МВД предупредили о схемах похищения денег мошенниками от лица полицейских.

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