Женщина и младенец пострадали в результате наезда грузовика в Митино

19:39
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской в районе Митинской улицы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На Митинской улице в районе дома 26 на пешеходном переходе грузовой автомобиль сбил женщину с коляской. На месте работают оперативные службы", – уточнили в ведомстве.
По информации Дептранса, в связи с происшествием занято по одной полосе в обоих направлениях. Движение транспорта не затруднено.
Как добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, на пешеходов наехал КамАЗ. По предварительной информации, женщина получила перелом бедра, а ребенок – сотрясение мозга. Подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей на Кутузовском проспекте. Для устранения последствий было частично ограничено движение. В настоящий момент проезд свободен.
Движение транспорта восстановлено после ДТП на Кутузовском проспекте
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