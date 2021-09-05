Женщина и младенец пострадали в результате наезда грузовика в Митино

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой автомобиль сбил женщину с коляской в районе Митинской улицы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Митинской улице в районе дома 26 на пешеходном переходе грузовой автомобиль сбил женщину с коляской. На месте работают оперативные службы", – уточнили в ведомстве.

По информации Дептранса, в связи с происшествием занято по одной полосе в обоих направлениях. Движение транспорта не затруднено.

Как добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, на пешеходов наехал КамАЗ. По предварительной информации, женщина получила перелом бедра, а ребенок – сотрясение мозга. Подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось о ДТП с участием двух легковых автомобилей на Кутузовском проспекте. Для устранения последствий было частично ограничено движение. В настоящий момент проезд свободен.