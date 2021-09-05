Движение на Кутузовском проспекте затруднено после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в районе происшествия возник затор. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Кутузовском проспекте в районе дома 8 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено", – говорится в сообщении.

Уточняется, что заняты левые полосы в сторону центра и области. В департаменте посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Ранее водитель не справился с управлением и врезался в опору моста на Кадашевской набережной в центре столицы, от полученных травм он скончался. Полиция и экстренные службы установят все причины и обстоятельства случившегося.