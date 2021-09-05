Движение на Кутузовском проспекте затруднено после ДТП

15:57
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в районе происшествия возник затор. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На Кутузовском проспекте в районе дома 8 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено", – говорится в сообщении.
Уточняется, что заняты левые полосы в сторону центра и области. В департаменте посоветовали водителям выбирать пути объезда.
Ранее водитель не справился с управлением и врезался в опору моста на Кадашевской набережной в центре столицы, от полученных травм он скончался. Полиция и экстренные службы установят все причины и обстоятельства случившегося.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: