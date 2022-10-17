Полиция Подмосковья проверяет видео, где двое подростков жарят зефир у Вечного огня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции проводят проверку по видео, на котором двое подростков жарят зефир у Вечного огня на мемориале Славы Великой Отечественной войны в подмосковном Звенигороде, сообщает ТАСС.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. При этом заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало.

Ранее в Сети появилось видео, где две девушки жарят зефир у Вечного огня. В ответ на замечание одна из них заявила, что огня больше нигде нет, а разводить его нельзя.

В сентябре сообщалось, что житель Красногорска, который прикурил сигарету от Вечного огня и заснял это на видео, предстанет перед судом. Следователи завершили расследование дела в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в "Реабилитации нацизма, осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества в интернете".

По данным следствия, инцидент произошел в 2011 году в военно-историческом музее в Истре. Мужчина подошел к мемориалу "Рубеж Славы" и прикурил сигарету от Вечного огня. Соответствующее видео он выложил в соцсеть в ноябре 2021 года.

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