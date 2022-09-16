Прикуривший от Вечного огня житель Красногорска предстанет перед судом

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Житель Красногорска, который прикурил сигарету от Вечного огня и заснял это на видео, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Следователи завершили расследование дела в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ ("Реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества в интернете").

По данным следствия, инцидент произошел в 2011 году в военно-историческом музее в Истре. Мужчина подошел к мемориалу "Рубеж Славы" и прикурил сигарету от Вечного огня. Соответствующее видео он выложил в соцсеть в ноябре 2021 года.

"На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания. С его участием проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он детально рассказал и показал, как совершал преступление", – говорится в сообщении.

Уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее правоохранители задержали 25-летнего жителя Люберец, который бросил венок, находившейся на мемориале воинам, в Вечный огонь. По предварительным данным следствия, мужчина подошел к Вечному огню в городе Куровском и бросил в него один из венков и элемент конструкции памятника. Инцидент произошел 12 июня.

