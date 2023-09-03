В Челябинской области полиция нашла подростков, игравших с Вечным огнем

Фото: Следственный комитет РФ

В городе Чебаркуль Челябинской области полиция нашла подростков, которые что-то жарили на Вечном огне. С ними и их родителями ведутся профилактические беседы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Подростками, которые что-то жарили на Вечном огне, оказались девочки 11 и 12 лет. Сотрудникам чебаркульской полиции удалось найти школьниц и узнать их адреса проживания.

"Ранее дети в поле зрения правоохранительных органов не попадали, семьи на учетах в органах соцзащиты населения не состоят. Инспекторы связались с законными представителями девочек и пригласили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – заявили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что полицейские провели профилактические беседы с девочками и их родителями. Правоохранители напомнили о недопустимости противоправного поведений и разъяснили правила поведения в общественных местах.

Ранее стало известно о том, что вечный огонь появился на новых территориях России. В частности, его зажгли в Донецке у памятника героям Великой отечественной войны.

До этого в Волгограде на камеры видеонаблюдения попало, как женщина кидала в огонь цветы, возложенные к мемориалу. Злоумышленница была арестована на 15 суток.